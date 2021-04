La actriz Érica Rivas puso al descubierto varias cuestiones relativas a su salida de Casados con Hijos en su versión teatral. “Yo no me fui, a mí me echaron”, dijo la actriz sobre la esperada versión teatral de Casados con hijos, que de haberse realizado no habría contado con su brillante María Elena Fuseneco.

Según remarcó, la echaron ser feminista “que para ellos era ser hinchapelotas”. “Me decían no seas pan amargo’ porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”, agregó.Rivas señaló que tuvo que soportar que Guillermo Francella le dijera “feminazi”.