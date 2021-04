La Corte Suprema de Brasil ratificó la "parcialidad" de Moro en la operación Java Jato

El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil ratificó este jueves el fallo del Segundo Panel que declaró al ex juez federal Sérgio Moro como "parcial" al momento de juzgar y condenar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en la acción del triplex de Guarujá.

Con 6 votos afirmativos y dos negativos, la suerte del hombre clave para la Operación Lava Jato y el señalado como "ejemplo de liderazgo institucional" por Juntos por el Cambio, pierde autoridad por sospechas de "haber contaminado todo el proceso".“El Pleno no puede hacer todo, ni modificar la decisión dictada por el Segundo Panel, bajo pena de violación al debido proceso. De lo contrario, crearemos un tercer, cuarto tribunal de apelaciones. El FTS es mayor que su composición actual, debemos honrar a nuestros antepasados. Si no vigilamos nuestra biografía, tenemos que vigilar la biografía de la corte", enfatizó el juez Gilmar Mendes. Crítico de Lava Jato, y uno de los que integrantes del Tribunal Supremo Federal que votó por la "parcialidad" contra Moro.SERGIO MORO EN ARGENTINALa por entonces titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, invitó al ex juez brasileño Sergio Moro a una conferencia abierta en la Universidad Católica Argentina (UCA), en la que también estuvieron presentes los exministroos de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; el Decano de la Facultad de Derecho de la UCA, Daniel Herrero; y el Vicerrector de la UCA, Gabriel Limodio.En aquella oportunidad la integrante de Juntos por el Camibio resaltó "el ejemplo de liderazgo institucional” de Moro y sostuvo que estaba "marcando un camino para América Latina”, ya que, según consideró “era el encargado de que haya justicia cuando hay elites políticas que intentan administrar la cosa pública como si fuera algo privado”.“Representa lo que queremos que pase en Argentina: investigar a los poderosos, en el poder o afuera del poder, y cuando las pruebas existen, condenar en tiempo y forma”, expresó Alonso en 2017.