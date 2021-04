Cómo funcionará el refuerzo a la "AUH norteamericana" que anunció Joe Biden

(R)El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó este miércoles ante el Congreso un paquete de asistencia de USD 45.000 millones para proporcionar comidas gratuitas a niños de bajos ingresos.La iniciativa del demócrata busca lograr la financiación permanente de un programa puente en el que consiste en la entrega de dinero en efectivo para pagar comida en los meses en que no hay clases durante el verano y no se sirven almuerzos. También prevé proporcionar más dinero para viandas gratuitas en áreas de alta pobreza durante el año escolar de manera ininterrumpida.El programa de nutrición funcionará como anexo del Plan de Familias Estadounidenses de USD 1.8 billones de similiares características a la Asignación Universal por Hijo ( AUH) de Anses y que ya puso en marcha Biden por medio de la financiación de la suba de impuestos a las personas ricas."La pandemia ilustró la necesidad de abordar la inseguridad alimentaria", señaló Kelliann Blazek, asistente de la Casa Blanca cuya cartera incluye agricultura y política rural. "Algunas de estas inversiones realmente están aprovechando las lecciones aprendidas durante la pandemia".En 2019, 5,3 millones de niños vivían en hogares que no podían garantizar alimentos para toda la familia durante todo el año, según reveló el Departamento de Agricultura de EE. UU.La administración del demócrata insta además a que el Congreso "recompense" a las escuelas que amplían la oferta de alimentos saludables con pagos de incentivos y de el visto bueno para que aquellos condenados por delitos relacionados con las drogas continúen recibiendo beneficios de cupones para el mismo destino.