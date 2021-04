Nuevas restricciones: qué provincias se sumarán al AMBA

La segunda ola de contagios de coronavirus ya tuvo una nueva respuesta por parte del Gobierno nacional, con el despliegue de más restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA), y que podrán replicadas en el resto del país.

"Necesitamos una reducción de casos más marcada y sostenida. Por los contagios que ya tuvimos y por los que hay actualmente, las próximas semanas pueden llegar a ser muy duras en la ocupación de camas de terapia", advirtió el presidente Alberto Fernández, durante el anunció oficial.El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, indicó que la provincia adherirá a las prohibiciones "que correspondan" en el marco del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia ( DNU) que oficalice el Gobierno nacional."Para reducir la propagación del virus necesitamos reducir la circulación innecesaria de personas y extremar los cuidados. Trabajaremos con el gobierno nacional y los intendentes para hacer respetar protocolos y las medidas de cuidado", sentenció.Su par de Mendoza, Rodolfo Suárez, aún no dio definciones sobre la normativa oficial, sin embargo el escenario sanitario que muestra hoy el distrito se encuadra dentro de los parámetros a los que el Presidente calificó como "Alarma Epidemiológica". Mismo panorama presenta Santa Fe y la ciudad rionegrina de Bariloche, que ya suspendió las clases presenciales.Juan Manzúr, de Tucumán, encabezó este viernes una reunión con los jefes comunales de la provincia y ya analiza las restricciones a adoptar.Jujuy por su parte no hará cambios, al igual que Salta. En tanto, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán señaló: "Es necesario tomar decisiones firmes en tal sentido, porque el grave escenario sanitario lo amerita y porque lo único que no se puede recuperar es la vida".Córdoba reforzará los controles, no suspenderá las clases y permitirá las actividades deportivas, aunque no las competencias de las ligas amateurs. Los gimnasios podrán funcionar desde las 7 hasta las 22.El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, también garantizó la continuidad de las clases presenciales, aunque analizarán el DNU una vez que se haya oficializado para avanzar en el resto de las actividades.