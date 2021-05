Repuesta oficial: El Gobierno desestimó el falló de la Corte y ratificó la vigencia del nuevo DNU

El Gobierno nacional desestimó este miércoles el fallo de la Corte Suprema de Justicia al advertir que la resolución del máximo tribunal "no resolvió un caso particular y concreto", sino que realizó "consideraciones indicativas" sobre "un DNU que ya no se encuentra vigente".

"La sentencia de la Corte Suprema de Justicia conocida en el día de hoy no resolvió un caso particular y concreto, sino que realiza consideraciones indicativas, toda vez que ya no se encuentra vigente el DNU cuestionado. El mismo tribunal admite, como ya lo había hecho en la Acordada 6/2020, que el Poder Judicial no cuenta con los instrumentos necesarios para evaluar la idoneidad de los indicadores sanitarios y epidemiológicos y, por lo tanto, las medidas aptas para contener los contagios", señaló el comunicado oficial firmado por el titular de la Secretaría de Prensa de Nación, Juan Pablo Biondi.El texto, que repasa a modo de 20 puntos, los pasos y argumentos con lo que insiste el Gobierno para ratificar la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), hace hincapié además en la "omisión" por parte de la administración porteña de adoptar "medidas oportunas" para atenuar el impacto de la segunda ola y así evitar la modalidad virtual."Las distintas jurisdicciones se encontraban facultadas por el DNU entonces vigente para adoptar medidas a fin de mitigar los contagios que crecían en forma exponencial. Que la Ciudad de Buenos Aires, pese a contar con esa facultad, omitió adoptar medidas en ese sentido y el crecimiento de casos en el AMBA generó una situación de alarma epidemiológica y sanitaria que podía llevar, en poco tiempo, a la saturación del sistema de salud", acusó la circular.En este punto, se reiteró el envío "en los próximos días" al Congreso Nacional de una "ley marco para regular la gestión" de la pandemia, tal como lo anticipó el presidente Alberto Fernández durante el mensaje oficial."El Gobierno nacional siempre, y también ahora, trabaja priorizando la salud y la vida de argentinos y argentinas. Con esa convicción seguirá trabajando para traer vacunas y vacunar a los y las habitantes de nuestro país, para cuidar la salud pública y la vida, preservando la economía. Con esos objetivos exhorta a todas las personas a redoblar esfuerzos para dar cumplimiento a las medidas de cuidado y de contención de contagios. Nuestro propósito es que podamos volver, cuanto antes, a vivir con la mayor normalidad posible, desarrollando plenamente las actividades que hoy se encuentran temporariamente restringidas por la pandemia. Es lo que más anhelamos y por lo cual trabajamos cada día", concluyó el comunicado.