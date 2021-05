¿Noches sin colectivos? Empresas anunciaron "lockout" de actividades y el Ministerio de Transporte respondió con sanciones

Las entidades empresarias que agrupan a las operadoras de transporte público de pasajeros de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron este jueves la suspensión en la prestación de los servicios entre las 21 y las 6, medida que recibió la desaprobación del Ministerio de Transporte

Desde la cartera que conduce Alexis Guerrera, anticiparon que sancionarán a las companías que no garanticen la frecuencia máxima.“Ante versiones de suspensiones de servicios de colectivos para mañana es necesario aclarar que se sancionarán a las empresas que no cumplan manteniendo la frecuencia máxima y garantizando los protocolos Covid establecidos. Se continuará controlando con agentes de CNRT”, subrayó el subsecretario de Transporte Automotor, Marcos César Farina, en redes sociales.A través de un comunicado, las cámaras empresarias fundamentaron su decisión en “la necesidad de posibilitar con los recursos disponibles para dar adecuada cobertura en los horarios de mayor necesidad de los pasajeros”."La medida adoptada tiene por objeto salvaguardar la continuidad de la operación en los horarios más necesarios, teniendo en cuenta el congelamiento tarifario desde hace más de dos años y el retraso en el reconocimiento del impacto de la inflación en los costos desde hace más de ocho meses”, puntualizaron.La iniciativa empezaría a aplicarse desde este viernes con la salida del último servicio a las 21 desde cada cabecera, retomándose las prestaciones a partir de las 06 horas del día siguiente, también de cada cabecera.Fuentes al ministerio de Transporte señalaron a la agencia Télam, que “las empresas vienen cobrando subsidios al 100% de unidades pese a la baja de los boletos y a pesar de que están circulando en menor cantidad de unidades por el personal en licencia, siendo unos de los sectores que mejor le fue a nivel paritario sin despidos”.“El sector está bajo conciliación obligatoria bajo mandato del Ministerio de Trabajo. Hay una Mesa de Trabajo activa con las cámaras de AMBA discutiendo la estructura de costos salarial como no salarial en la actualidad”, ampliaron.