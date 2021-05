Denunciaron a Larreta por homicidio tras la muerte de una docente

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, fue denunciado este viernes por la muerte de la docente Silvina Flores, quien falleció tras contagiarse de coronavirus.

La presentación judicial realizada por la abogada Valeria Carreras, acusa al mandatario porteño del delito de "homicidio", tras no acatar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241 que dispuso la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como medida preventiva.“El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta se mostró inflexible y bajo la falsa premisa de no vulnerar el derecho a la educación instó a docentes y alumnos a concurrir a las clases presenciales”, advierte la denuncia contra el líder de Juntos por el Cambio.Flores se desempeñaba como vicedirectora de la escuela 24 del Distrito 11, cuadro que también presentó días más tarde la directora del colegio, Cecilia Gómez, lo cual surge de un comunicado que firmó la docente antes de fallecer.En tanto, el martes falleció Jorge Rebordelo, el hombre que esperó una semana por una cama de terapia intensiva en la Ciudad, tras sufrir un paro cardiorespiratorio un mes y 4 días después de haber contraído Covid-19."Perdí a mi papá en un mes. Pasó su cumpleaños solo y estaba esperanzado en seguir viviendo. No pensé nunca estar de este lado", confirmó a la agencia Télam Nadia, la hija del hombre de 72 años.