Bullrich confirmó que será candidata en la Ciudad y se enciende la interna en Juntos por el Cambio

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, confirmó este martes que será candidata en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para ocupar un cargo legislativo por la Ciudad de Buenos Aires, por lo que competirá en una interna con el "ala blanda" de Juntos por el Cambio liderada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Todos los niveles educativos son importantes. No les quitemos a nuestros chicos el derecho a estudiar y tener un futuro digno. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 30, 2021

"Me estoy poniendo los botines, preparada para ir a la cancha, Juntos por el Cambio tiene que llevar a los mejores candidatos. Voy a ser candidata", anticipó la referente opositora en diálogo con A24.La exministra de Seguridad de Mauricio Macri remarcó que "es momento de jugarse para tener un 2023" por lo que enfatizó: "Necesitamos muchos senadores y diputados para poder pelear".De esta forma el escenario electoral de la coalición opositora empieza a tomar cara rumbo a las PASO del 12 de septiembre.Aun sin confirmar si también integrará una lista, días atrás Vidal se diferenció de Bullrich, al advertir que "el límite, se imponen desde la acción, no desde el discurso", al ser consultada por la actitud de la actual titular del PRO."La firmeza, la dureza, el límite, se imponen desde la acción, no desde el discurso. No porque yo me ponga a insultar al Presidente soy dura", apuntó en diálogo con Infobae. "Esos son discursos, es campaña, es ver quién insulta más a quién. No creo en esa forma de hacer política", continuó.Por su parte, la líder de "ala dura" de Juntos por el Cambio ya mostró cortocircuitos con Rodríguez Larreta, al rechazar la suspensión de las clases presenciales en las enseñanza para adultos y la aplicación de la bimodalidad en los colegios secundarios, lo que significó un leve corrimiento de la administración porteña a lo solicitado por el Gobierno nacional."Todos los niveles educativos son importantes. No les quitemos a nuestros chicos el derecho a estudiar y tener un futuro digno", fustigó Bullrich en redes sociales.