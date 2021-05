El Gobierno Nacional presentó el Plan Nacional por la Igualdad en la Diversidad

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, presentaron este miércoles el Plan Nacional Igualdad en la Diversidad, cuyo objetivo es "superar las desigualdades estructurales basadas en el género".En el acto que empezó alrededor de las 10:00 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada los funcionarios nacionales informaron que el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad (2021-2023) es la consolidación de una política de Estado que busca intervenir de manera estratégica e integral a fin de superar las desigualdades estructurales de género, resultado de un proceso de construcción y coordinación colectiva.Para la articulación del mismo se convocaron foros participativos y federales dirigidos a organizaciones de diferentes sectores: Sindicales, por los derechos de las personas con discapacidad, rurales, étnico-raciales, por los derechos LGBTI+, empresarias, ONGs y feministas territoriales.“Este plan para los próximos tres años, centralmente busca trabajar sobre las desigualdades estructurales que mujeres y diversidades tenemos en todas las áreas y ámbitos de nuestras vidas, eso es ni más, ni menos”, precisó la ministra Gómez Alcorta. Y añadió que “para trabajar en esto, no hay respuestas simples o sencillas. No sólo el Gobierno Nacional, sino los gobiernos provinciales y municipales tenemos que articular políticas públicas para garantizar de manera coordinada las transformaciones”.La funcionaria aclaró que no se trata de un plan elaborado por el Ministerio del que está a cargo, sino que es una iniciativa impulsada por el poder ejecutivo que “desde el primer momento demostró su postura en las temáticas de género al jerarquizar como ministerio las cuestiones de géneros y diversidades y sobre todo la comunión en el movimiento de las mujeres y las diversidades, en el marco de la agenda de salud”.“El compromiso frente a los próximos tres años va a ser trabajar transversalmente, interministerialmente, federalmente, territorialmente, interseccionalmente e interculturalmente para dar pelea a las desigualdades que el Patriarcado ha hecho sufrir a las mujeres y a las diversidades y que recrudecieron durante la pandemia”, recalcó Alcorta.En esta línea advirtieron que el plan implicará focalizarse sobre ejes integrales, pero principalmente sobre los subgrupos más postergados que involucran a “mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres con discapacidades, mujeres travestis, las adultas mayores y las mujeres campesinas que están en los contextos rurales, porque son ellas quienes sufren aún más las desigualdades y las dificultades para el acceso a los derechos”.Oficialmente definieron que el programa recoge una demanda “histórica y colectiva” que convoca al Poder Ejecutivo Nacional a “diseñar e implementar políticas que garanticen la igualdad en el acceso y ejercicio de derechos para mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, intersex, no binaries e identidades no heteronormadas al tiempo que da sustento e institucionalidad a una política de Estado que procede de una obligación legal y de un compromiso ineludible del Gobierno Nacional”.APARICIÓN CON VIDA DE TEHUEL DE LA TORREAntes de empezar sus declaraciones en la presentación del mencionado plan la titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidades recordó la desaparición del joven trans Tehuel De La Torre y visibilizó la problemática en torno a la discriminación de las identidades de género trans y travestis.“Es ineludible hacer mención por la desaparición de Tehuel De La Torre, un joven trans que salió en búsqueda de trabajo precario -el poco trabajo que las personas trans pueden conseguir- y no volvió. Desaparición que se tiene que leer no como un hecho aislado, sino como la cristalización de las violencias y las desigualdades estructurales”, expresó.