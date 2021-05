PBA se solidarizó con Almeyda y explicó por qué es inviable que los municipios compren vacunas

Matías Jesús Almeyda pidió comprar vacunas para todo el municipio de Azul donde residía su padre, recientemente fallecido por Covid. El exfutbolista había solicitado al intendente hacerse cargo de la compra de vacunas pero cuando la Provincia le consultó al municipio éste reconoció que no había hecho ningún tipo de planteo al gobierno bonaerense más allá de lo mediático.El jefe de Gabinete Carlos Bianco explicó que no existió ningún contacto con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires por parte del exjugador ni tampoco desde la gestión del intendente de Azul, Hernán Bertellys.En tal sentido añadió que “por la tarde me intenté comunicar con el intendente Bertellys y me dijo que estaba convaleciente, me pidió que me comunique con Alejandro Vieyra, y él me confirmó que el gobierno municipal no se había contactado con ningún funcionario de la provincia por este tema”.Sobre la repercusión mediática que tuvo el tema, Bianco subrayó: “En tanto, las negociaciones para la compra de vacunas se desarrollan a partir de estrategias definidas por el Estado. En ese sentido, el funcionario aclaró que sería inviable y “contra la ley” la cláusula que quiere presentar la senadora provincial de Juntos por el Cambio, Lucrecia Egger, sobre el proyecto para la adquisición de vacunas que presentó la gestión de Axel Kicillof.“Intentar poner una clausula en ese proyecto que presentó el Gobierno de la provincia no se corresponde con el derecho, porque, continuó.Por último sostuvo que lo que propone la senadora Egger no tiene sentido práctico, está fuera de la ley, no digo que está bien ni mal, pero no se puede hacer porque hay que modificar una ley nacional, no una ley provincial”.concluyó.Cabe aclararse que los municipios no puede adquirir dosis pero, según la ley 23.573 y las palabras de Santiago Cafiero, los privados sí podría hacerlo. La problemática es que deben estar aprobadas por el organismo regulador de la Argentina y que, además, el privado debiera poder gestionar que el país de origen, en el caso de Almeyda EEUU, le habilite la exportación de los fármacos, cosa que las versiones oficiales indican que sólo está ocurriendo para estados nacionales que firman contratos con los laboratorios.