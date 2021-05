Elisa Carrió en plena tragedia por la segunda ola: "Prefiero a un chico con covid, pero que socialice"

En el marco de la segunda ola de covid-19 que azota a nuestro país, contabilizando fallecidos y contagios, la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, hizo referencia a las clases presenciales y confesó cuál es su preferencia en plena segunda ola de coronavirus en Argentina.“La infancia es tan decisiva para soportar la vida después, que no se puede jugar de esta manera. Prefiero a un chico con covid, pero que socialice”, sostuvo Carrió pese al gran número de menores contagiados en el marco de la apertura escolar porteña.Si bien la postura del canal emisor de la entrevista es antioficialista, los periodistas no emitieron comentario ante la polémica confesión de la ex diputada de Juntos por el Cambio.Las declaraciones de Elisa Carrió surgen en un preocupante contexto por la segunda ola del coronavirus, que también afecta a niños, muchos de los cuales aún permanecen internados, mientras que otros han sido víctimas fatales.