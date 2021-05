De cara al vencimiento del DNU, el Gobierno evalúa un endurecimiento de las restricciones

Mientras en el Congreso avanza el debate del proyecto de ley que establece criterios sanitarios para gestionar las restricciones que deben tomarse según la situación epidemiológica de cada jurisdicción, las últimas medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) están cerca de caducar. En tanto con los contagios otra vez en aumento, las decisiones apuntan cerrar más o aguantar sin nuevas medidas a la espera de que las terapias no colapsen.

Volvió a subir el promedio semanal de casos y la situación es crítica en todo el territorio bonaerense. Estamos en un promedio alto. Necesitamos cuidarnos, no relajemos. La vacunación está dando excelentes resultados y es la salida de es difícil momento. Pronto será historia. pic.twitter.com/Q8cprZQEqW — Nicolás Kreplak (@nkreplak) May 17, 2021

Los resultados de las últimas medidas de cuidado asumidas por el presidentedemostraron ser útiles y desacelerar los contagios en la región metropolitana del AMBA, aunque el alivio duró poco. Otra vez, la curva de contagios empezó a ascender tanto en la provincia de Buenos Aires, la ciudad y hasta en el interior del país.En la última jornada,. Y del otro lado algunos distritos mantienen su reticencia a tomar nuevas restricciones como en la ciudad de Buenos Aires, donde la máxima es no cerrar las escuelas.Asimismo. A esto se suma que la pendiente de crecimiento del interior del país es muy similar a la de marzo y abril en la región metropolitana.Por su parte, el viceministro de Salud bonaerensepidió "un cierre fuerte" de actividadesante el aumento exponencial de contagios que se vio en las últimas horas.Para el funcionario, parececuando finalicen las medidas vigentes este viernes 21 de mayo. Desde su cuenta de Twitter, Kreplak señaló queAsí aclaró que la vacunacióny es la única salida a la pandemia pidió no relajarse y seguir extremando cuidados., dijo por último el viceministro bonaerense, dando a conocer el posible rumbo de la provincia post 21.Contando más de-el total acumulado desde que comenzó la pandemia-, infectólogo del hospital Gutiérrez, pidiópara lograr revertir la tendencia de contagios, que se mantiene en un promedio de los 20 mil nuevos positivos diarios.Aunque la administración de la ciudad de Buenos Aires no aprueba la posibilidad de tomar nuevas restricciones, hasta el mismo ministro de salud porteño,, reconoció que: