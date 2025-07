Yamandú Orsi no visitará a Cristina: "No es buena meterse en asuntos de otros países"

En una reciente entrevista, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, fue consultado sobre la posibilidad de viajar a Buenos Aires para visitar a la exmandataria, pero respondió con determinación que no está en sus planes. "Como gobierno, no es buena idea meternos en los asuntos de otros países", expresó para aclarar su posición ante la prensa, que ya había consultado sobre un posible encuentro.El presidente destacó que las relaciones entre Uruguay y Argentina siguen siendo "muy buenas", enfatizando que los equipos de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía de ambos países mantienen un diálogo fluido y constante. Esta colaboración diplomática, según Orsi, es clave para seguir trabajando juntos en diversas áreas.Respecto al comunicado emitido por el Partido Comunista de Uruguay, que mostró su apoyo a Kirchner en su situación judicial, Orsi manifestó estar al tanto de la situación, pero evitó hacer comentarios al respecto. "Yo soy el presidente de todos los uruguayos, y eso implica ser imparcial en estos asuntos", aclaró, reafirmando su rol como líder de una nación que debe mantenerse neutral ante los conflictos internos de otros países.Al ser consultado sobre la "judicialización de la política" en América Latina, Orsi advirtió que este fenómeno está poniendo en riesgo la integridad de las instituciones democráticas. Señaló que todos los países deben estar atentos a la "politización de la justicia" para evitar que se pierda la confianza en las instituciones fundamentales de la democracia.En cuanto a la relación con el presidente argentino electo,, Orsi expresó que, si bien mantienen una relación cordial, no hay una cercanía personal. Por último, sobre el futuro del Mercosur y sus relaciones con la Unión Europea y China, Orsi mostró optimismo, destacando los avances en los acuerdos comerciales y señalando que el Mercosur sigue siendo un bloque en marcha, sin "frenos" en su integración regional e internacional.