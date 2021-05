Alberto tras el récord de contagios: "Hay muchos cantos de sirenas que hablan de la necesidad de ser libres"

El presidente Alberto Fernández señaló este martes que la pandemia de coronavirus "azota al país" y advirtió por "los cantos de sirenas" que "hablan de la necesidad de ser libres" en medio de la segunda ola de contagios.

El gobierno nacional sigue generando eventos súper contagiadores y después cierra las escuelas. Así arruinaron la educación, que sí es fácil de controlar. Pero deja que todos los días haya marchas y piquetes. @TodoNoticias #LaRosca — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 18, 2021

"La suba de casos de coronavirus de hoy nos debe llamar a la reflexión y a entender que hay muchos cantos de sirena que hablan de la necesidad de ser libres, aunque esa libertad a la que convocan nos llevan a los contagios y la muerte", cuestionó el mandatario durante el sorteo de la nueva línea “Créditos Casa Propia” para la refacción y construcción de 87.000 viviendas.El Ministerio de Salud informó un récord de positivos y víctimas fatales reportadas en tan sólo 24 horas: 35.543 y 745, respectivamente.En tanto, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, se reunió con su par de Ciudad, Felipe Miguel, y de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, para delinear las nuevas restricciones que se pondrán en marcha el próximo viernes 21 de mayo y que podría incuir la suspensión de las clases presenciales en el distrito porteño."No bajemos los brazos. Sabemos que estamos en un tiempo difícil; les pido por favor que entiendan que no les metía cuando les decía que la lucha contra la pandemia era difícil y que no había otra forma de preservarse que no fuera quedándonos a maoyr distancia, que evitemos la circulación", repasó Fernández, para luego enfatizar: "lamentablemente el tiempo me está dando la razón".Desde la coalición opositora, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, acusó al Gobierno nacional de "generar eventos súper contagiadores" mientras "después cierra las escuelas"."Así arruinaron la educación, que sí es fácil de controlar. Pero deja que todos los días haya marchas y piquetes", apuntó la referente de Juntos por el Cambio.