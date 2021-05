Chocobar fue condenado a 2 años de prisión en suspenso

El policía Luis Chocobar fue condenado este viernes a 2 años de prisión en suspenso por la muerte de Juan Pablo Kukoc, el joven ladrón de 18 años que robó y atacó a cuchillazos a un turista en el barrio porteño de La Boca en diciembre de 2017.

Condenaron a Luis Chocobar, un policía que hizo su trabajo: defender a una víctima de un asalto e intento de homicidio. Esta sentencia condena a toda la sociedad: ¿qué policía va a querer actuar sabiendo que terminará juzgado? Lamentablemente, el relato pudo más que la verdad. pic.twitter.com/nktK2lLfYM — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 28, 2021

El fallo de los jueces Jorge Ariel Apolo, Fernando Pisano y Adolfo Calvete, integrantes del Tribunal Oral de Menores (TOM) 2, se dio a conocer pasadas las 15, en la audiencia que tuvo lugar en Comodoro Py.“Yo actué como tenía que actuar, como a mí me enseñaron y siempre respetando los valores que me inculcó mi familia”, insistió el efectivo policial al momento de esbozar sus últimas palabras antes de la lectura del veredicto.En paralelo, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el diputado Waldo Wolff, iniciaron una vigilia en las inmediaciones del tribunal federal."Condenaron a Luis Chocobar, un policía que hizo su trabajo: defender a una víctima de un asalto e intento de homicidio. Esta sentencia condena a toda la sociedad: ¿qué policía va a querer actuar sabiendo que terminará juzgado? Lamentablemente, el relato pudo más que la verdad", advritió la referente de Juntos por el Cambio.El TOM 2 dispuso además 5 años de inhabilitación para ejercer sus funciones tras considerarlo autor del "homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego cometido con exceso en el cumplimiento de un deber"."Está claro que no fue gatillo fácil. La Justicia esta evaluando una cuestión meramente técnica, dice hizo todo bien pero en el último momento no tiró como hubiese tenido que tirar, como si los jueces entendiesen como es ese momento", apuntó Bullrich.De esta forma el pedido de la fiscal, Susana Pernas, de tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación para ejercer sus funciones, al igual que del abogado, Pablo Rovatti, quien representa a la madre de Kukoc e impulsó "perpetua", no tuvieron lugar.