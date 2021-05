Bullrich tras la confirmación de ELA: "Cristina Kirchner me llamó y me emocioné hablando con ella"

El senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, reveló los detalles de la comunicación telefónica que mantuvo con la vicepresidenta Cristina Fernández tras confirmar su cuadro de ELA.

“Transitar el enojo me costó más que la angustia. Porque no le encontraba la vuelta. Ahora estoy en paz”, dice @estebanbullrich, senador de Juntos por el Cambio, en una entrevista muy conmovedora en #Conecta2 junto a @odonnellmaria y @ertenembaum, este sábado a las 10 P.M. pic.twitter.com/y7xGwR2gT9 — CNN Argentina (@CNNArgentina) May 28, 2021

Sobre mi estado de salud pic.twitter.com/sPte7V2vZz — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) April 28, 2021

"Me llamó. Yo me emocioné hablando con ella. Hablamos de la fe, lo importante que es la fe para crecer en todo momento", indicó el legislador durante la entrevista que encaró con María O'Donnell y Ernesto Tenembaum.En lo que fue su primera entrevista tras el diagnóstico Bullrich repasó las "etapas" de reacción frente a la ELA: “¿Qué me pierdo? Que no voy a poder entrar a mis hijas a la Iglesia, por ejemplo. Esa es la primera reacción. Luego, le siguió el enojo. Me costó más que la angustia porque no le encontraba la vuelta”, detalló.La ELA es una condición que limita la vida en forma progresiva y que puede afectar el caminar, el habla, la deglución y la respiración. Sin embargo, no todos los síntomas necesariamente les suceden a todos y es poco probable que todos ellos se desarrollen al mismo tiempo, o en algún orden específico.Si bien no existe actualmente una cura, los síntomas pueden ser manejados para mejorar la calidad de vida.El senador de Juntos por el Cambio confirmó su caudro vía redes sociales a fines de abril."Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico sobre mi condición. Tengo Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla", lamentó el exministro de Edcuación.