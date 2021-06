Alberto y Putin anunciarán este viernes el inicio oficial de la producción de la vacuna Sputnik VIDA

El presidente Alberto Fernández anunciará este viernes junto a su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, el inicio oficial de la producción de la vacuna Sputnik VIDA en Argentina.

Vamos a producir la vacuna Sputnik V en Argentina.



El contacto entre ambos mandatarios, pautado para las 8 (hora local), se desarrollará de manera virtual en el marco de la sesión plenaria del Foro Económico de San Petersburgo 2021.Luego, al mediodía, se sumará el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés), Kirill Dmitriev, para dar paso oficial al inicio de la producción de la vacuna Sputnik V en la Argentina a través del laboratorio Richmond."Si todo sale bien la producción comienza la semana que viene; en este momento están fermentando en Moscú el principio activo del componente 1 de la vacuna y en cuanto terminen lo mandan para acá", anticipó este jueves el presidente de la farmacéutica nacional, Marcelo Figueiras, en diálogo con Radio Télam.El acuerdo iniciado en febrero, prevé además la construcción de una planta para el desarrollo de las dosis, con la lógica de un hub o usina biotecnológica, en la localidad bonaerense de Pilar."El Estado argentino nos dio y nos da un apoyo muy importante a través de la autoridad sanitaria tanto científica como técnicamente que permitirá que este proceso llegue a buen puerto", destacó Figueiras.El miércoles, el RDIF notificó a Richmond que el Centro Gamaleya (desarrollador de la Sputnik V) aprobó las muestras enviadas por el laboratorio en abril pasado de los primeros lotes que había fabricado, un paso que era fundamental para que comience su producción a escala."Si Rusia envía la materia prima y logramos empezar la semana que viene, para antes de fin de mes podríamos tener las primeras 500 mil dosis en la calle, siempre y cuando no haya demoras en el transporte, los controles de calidad, etc, que son factores que no dependen de nosotros", señaló el presidente de Richmond.