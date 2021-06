Sin Larreta, Vidal, ni Macri, el ala dura del PRO eleva su reclamo de vacunas ante la ONU

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, anunció este viernes el envío de un informe de "alerta temprana" ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la "falta de transparencia e información clara" en la adminstración de las vacunas contra el coronavirus que lleva adelante el Gobierno nacional.

Enviamos a la ONU un informe sobre la administración de las vacunas en Argentina. La falta de transparencia e información clara nos lleva a que pongamos en marcha esta alerta temprana. Los argentinos no tenemos ni respuestas ni transparencia. Hilo👇https://t.co/bGzyXg0XqG — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 4, 2021

la iniciativa sólo cuenta con 30 adhesiones, entre las cuáles se destacan referentes de "ala dura" que no ejercen cargos ejecutivos ni legislativos: Eduardo Amadeo, Florencia Arietto, Julian Curi, y el exministro de Defensa, Oscar Aguad.

"Enviamos a la ONU un informe sobre la administración de las vacunas en Argentina. La falta de transparencia e información clara nos lleva a que pongamos en marcha esta alerta temprana. Los argentinos no tenemos ni respuestas ni transparencia", confirmó la titular del partido opositor en redes sociales.La misiva dirigida hacia la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, no cuenta con la firma del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ni de la exgobernadora bonaerenses María Eugenía Vidal, como tampoco del expresidente Mauricio Macri."La distribución de las vacunas no respetó los principios de igualdad y no discriminación. Se privilegió a quienes forman parte del partido de gobierno. A la vez, la información es prácticamente nula y la población no tiene acceso a la misma", amplió Bullrich.En un nuevo capítulo de la interna por la que atraviesa el PRO,"Genera enorme incertidumbre la falta de certeza respecto al momento de la vacunación y se desconocen las razones por las cuales sólo se compraron determinadas vacunas y se rechazaron otras a precios accesibles, cuando teníamos prioridad por haber participado en procesos de prueba", repasó la exfuncionaria.El texto de 28 páginas, se detiene en tres ejes: "la distribución de las vacunas no respetó los principios de igualdad y no discriminación; "no se brindó información adecuada y suficiente sobre todas las vacunas que se aplican en el país", y "no se respetaron los derechos de acceso a la información, transparencia y combate contra la corrupción"."Es en ese carácter que elevamos a usted el presente informe, brindando nuestra disposición a la colaboración conforme considere, con el objeto de impulsar inmediatas “Alertas Tempranas” sobre la implementación del plan nacional de vacunación desarrollado en la República Argentina", apunta el informe.