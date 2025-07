Milei volvió a denunciar penalmente a periodistas por injurias: quiénes son los apuntados

Un día después de haber presentado una denuncia por injurias contra la periodista Julia Mengolini, el presidente Javier Milei decidió realizar dos nuevas presentaciones judiciales contra Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos, en las que los acusó por el mismo delito.Una denuncia engloba a los tres primeros periodistas, quienes trabajan en el canal de streaming Carnaval, y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 10. La otra denuncia, contra Lantos, quien escribe en el portal El Destape, la tramitará el Juzgado número 9 y en este caso, además del delito de "injurias", incluye los de "calumnias" y "falsa imputación".En la denuncia, la defensa de Milei sostuvo que los periodistas realizaron diferentes manifestaciones referidas a su persona, "entre las cuales se destacan las siguientes: '¿Garcha Milei? Para mí es parte de la salud mental de un mandatario' (Mauro Federico) y 'Para mí es importante saber si la mujer de Macrón le metió un sopapo (…) Para mí no es menor si Donald Trump tiene una pareja real (…) Hace a la política, hace al esquema de poder’ (Fabián Doman)".Por su parte, Doman se hizo eco de la denuncia de Milei en su contra y escribió en su cuenta de X: "No me mueve el enojo ni la provocación. Trabajo de periodista. No sé qué dije que le molestó al Presidente, pero sí sé que lo hago con respeto, con datos y con honestidad intelectual. Eso es lo que intento hacer siempre: periodismo".El día anterior, Milei había presentado una acción judicial contra Mengolini por sus dichos en televisión, radio y redes sociales acerca de que el Presidente tenía una relación "incestuosa" con su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.Dos meses antes, el jefe de Estado también había denunciado a los periodistas Carlos Pagni, Ari Lijalad y Viviana Canosa.En estos últimos casos, la Justicia desestimó la denuncia por considerar que los dichos de los periodistas “están amparados por el derecho a la libertad de prensa y no constituyen delitos”, decisión que fue apelada.