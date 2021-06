Apagón masivo de Internet: cayeron páginas de la Casa Blanca, el gobierno británico, grandes medios y redes sociales

A nivel mundial y casi al mismo tiempo, las páginas web de la Casa Blanca, del Gobierno británico, de importantes medios de comunicación de todo el mundo y de reconocidas redes sociales y plataformas dejaron de funcionar este martes

Por ejemplo, la página web del Gobierno británico, www.gov.uk, que engloba a los diferentes ministerios del Ejecutivo británico y permite realizar trámites oficiales, arrojaba un mensaje de error que rezaba que no estaba disponible. Similar es lo que ocurría al intentar consultar la página de la Casa Blanca, sede del Poder Ejecutivo de los EEUU, ya que aparecía un mensaje diciendo que el portal "no estaba funcionando".La página web especializada en la detección de fallos de este tipo, Down Detector, dijo que había, suministrador estadounidense de servicios informáticos.Similares problemas experimentaban páginas en Internet de importantes medios de comunicación del mundo, como el. Redes sociales y plataformas comotambién sufrieron el hecho, con caídas.Las páginas se cayeron pasadas las 7 de la Argentina. Al intentar consultar estos portales aparecían mensajes que indicaban que el servicio no estaba disponible o había un error de conexión.Fastly, uno de los proveedores de redes de distribución de contenido más utilizados en el mundo, aseguró que "ya se ha identificado el problema y se ha aplicado una solución", por lo que garatizó que "los clientes pueden experimentar una mayor carga de origen a medida que regresan los servicios globales".Las fallas en la mayoría de las áreas de cobertura de la firma con sede en Estados Unidos se iniciaron con el "rendimiento degradado", según reconoció el sitio web de la empresa a la agencia Reuters.