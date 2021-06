El Gobierno bonaerense compró 5 millones de dosis Cansino y abre la vacunación libre para mayores de 60

El gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó esta tarde la compra por parte de la provincia de un total de "5 millones de vacunas del laboratorio Cansino", de origen chino-canadiense, al encabezar una conferencia de prensa en la que dio a conocer cómo siguen las medidas ante la segunda ola de coronavirus y en vistas al vencimiento del DNU, mañana, con la presentación de cinco anuncios

Además, entre la batería de anuncios de Kicillof se incluyó también una buena noticia para los mayores de 60 años que habiten el territorio bonaerense, ya que a partir del sábado 12 de junio, mañana, se liberará la vacunación de primera dosis para este grupo etario

Entre los detalles, el gobernador aseguro que se firmó el contrato el último 4 de junio, pero no se había podido anunciar por un tema de confidencialidad pedido por el propio laboratorio. Finalmente, la vacuna de Cansino recibió la aprobación de emergencia de la ANMAT y Kicillof anunció el acuerdo. Aún restan cumplirse tres condiciones para el uso de esta vacuna según detalló el economista: "Que sean aprobados los convenios ya firmados por el gobierno chino, que haya disponibilidad y que la necesitemos"Además, el exdiputado nacional afirmó que la distribución de las dosis que adquiera la Provincia de Buenos Aires será administrada por el Gobierno Nacional para su uso de forma equitativa en todo el territorio nacional. De esta forma, Buenos Aires se convirtió en la primera provincia argentina en lograr un acuerdo de vacunas contra el coronavirus.Es decir que si una persona con más de 60 años no recibió aún la primera inoculación, ya sea que no se inscribió o sí lo hizo pero no fue convocado, podrá acercarse libremente a los vacunatorios de la provincia para recibir su dosis, aunque no tenga turno asignado."Desde mañana cualquiera persona mayor de 60 años puede presentarse en cualquier punto de vacunación de la provincia para recibir la primera dosis", destacó el gobernador.