El juez que frenó el aborto legal se atornilla a la causa y otro magistrado marplatense decide quién sigue el caso

El polémico juez federal - no solamente por su pasado sino por sus shows televisivos - Alfredo López no quiere apartarse de la causa a través de la que declaró inaplicable la ley del aborto legal y busca atornillarse al expediente y así sostener el freno a la IVE, pero la decisión final ahora está en manos de otro magistrado de Mar del Plata

El Estado nacional había presentado un recurso de apelación contra la medida cautelar dictada por el juez federal de Mar del Plata, quien había suspendido la Ley IVE en hospitales nacionales, y también había planteado la recusación del magistrado por su falta de imparcialidad, informaron fuentes judiciales.A través de un escrito de 188 páginas, según publicó Télam, el Estado pidió que se deje sin efecto la resolución dictada por López, quien en en su resolución consideraba que estas normas violan la protección integral de la vida desde la concepción, a partir de una presentación realizada por, un abogado jubilado de la ciudad, para que se dictara su inconstitucionalidad.El recurso por parte del Estado fue presentado por la abogada, delegada del Cuerpo de Abogados del Estado en Mar del Plata. Por un lado, planteó la recusación de López por considerar que se comprobaron "graves circunstancias que ponen seriamente en duda" su actuación "como juez imparcial en esta causa".A su vez, en la apelación de la medida cautelar dictada, también solicitó que "se conceda el recurso con efecto suspensivo y, oportunamente, se revoque la resolución" del magistrado "en tanto causa gravamen irreparable"., señaló el recurso.El planteo del Estado indicó que "existen en el presente caso motivos de público conocimiento que impiden" a López "continuar interviniendo", "sin que ello implique una vulneración del debido proceso legal".El escrito incluyó la reproducción desobre el caso y sobre el aborto, así como posteos en sus cuentas de la red social Twitter, en las queLa respuesta de López es peor que su argumentación previa:Con este intento de quedarse con la causa, ahora la palabra final está en manos de otro juez de Mar del Plata, el titular del Juzgado Federal 2. Este deberá decidir a quién le da la razón en este conflicto."La condición de juez solo veda la actividad política partidaria pero no quita su condición de ciudadano y los derechos que para todos los habitantes del suelo argentino garantiza la Constitución Nacional: como la libertad de expresión, libertad de opinión, de cátedra, etc. No le está cercenado el derecho a la libre expresión no pudiendo interpretarse su actividad en las redes sociales como 'prejuzgamiento' o causal de recusación, circunstancia que jamás le ocurrió al Suscripto hasta ahora", contestó el juez López en su escrito.La disputa por quién será el juzgado que se quede con este expediente tiene el condimento de que la cautelar fue presentada por un abogado procesado en una megacausa que investiga estafas cometidas contra Anses en Mar del Plata.Las presentaciones contra la IVE, como resumió DataClave, se multiplican en juzgados federales y provinciales del país, aunque sin demasiado éxito hasta el momento. Por ejemplo, en Bahía Blanca recientemente dos fiscales pidieron que se confirme el rechazo a otro planteo contra la ley hecho por el partido NOS.