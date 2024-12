Bregman cruzó al Gobierno de Milei por la derogación de la IVE: "Cuando se ven acorralados por algún escándalo, generan otro"

La ex diputada nacional y referente del Partido de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, apuntó contra el Gobierno de Javier Milei y lo acusó de usar el tema del aborto legal “para generar polémica”.En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Bregman indicó que “no toman conciencia” cuando hablan de temas “muy sentidos” como es el aborto legal, seguro y gratuito y que, después de “tanto provocar”, pueden impactar de manera negativa en la sociedad.“Cada vez que este Gobierno se ve acorralado por algún escándalo, como es en este caso un escándalo de corrupción, genera otro para que no se hable de aquello que lo perjudica. Utiliza una demanda como la de la del aborto legal, seguro y gratuito, por la que hemos peleado, por la que hemos salido a la calle y por la que supimos vencer la resistencia de los partidos tradicionales y conseguir que se apruebe”, aseguró.Esta misma semana, la ex diputada nacional se refirió a los rumores que se filtraron desde Nación con respecto a derogar la ley y aseveró que “si amenazan con atacar el aborto legal, qué quilombo se va a armar”.En la misma línea, indicó que este derecho “fue defendido en las calles por las mujeres y la diversidad” y que lo van a seguir defendiendo.“No toman conciencia que pueden generar una movilización y en el caso del aborto, puede ser una movilización gigantesca”, concluyó.Si bien desde el oficialismo aseguraron que, por el momento, no van a enviar un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (27.610), realizaron declaraciones públicas en contra de su existencia. Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que “buscarán derogarla”.