Buscan petróleo y gas cerca de las Islas Malvinas mediante la ex Enarsa

El Estado argentino buscará petróleo y gas en las cercanías de lasque tiene en disputa con el Reino Unido de la Gran Bretaña. Será mediante la, a la que se le adjudicó un permiso deAsí lo establece un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidenteen el que además se revierten otras definiciones en materia de energía del anterior Gobierno, como la privatización de algunas empresas.La porción del mar sobre la que trabajará la ex Enarsa está a unos 320 kilómetros mar adentro de distancia de la costa de Tierra del Fuego y fuera del territorio en disputa con Gran Bretaña. Allí, en 2015,En el, la empresa estatal invirtió u$s 50 millones en exploración hace ya siete años. Ahora. Según fuentes del mercado, el área está cerca de, dos proyectos que tiene en producción la francesaEn áreas contiguas, la estadounidenseinvirtieron más de u$s 100 millones para buscar recursos petroleros; y hasta la empresa inglesaganó la adjudicación de un permiso, lo que fue criticado por actuales funcionarios del Gobierno.En mayo de 2019 se realizó la primera licitación de permisos de exploración petrolera en el Mar Argentino, que tuvo ofertas por hasta u$s 1000 millones.