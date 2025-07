Luis Caputo cruzó a la oposición: "Necesitan que el país sea un caos para volver"

El ministro de Economía, Luis Caputo, acusó al peronismo de buscar desestabilizar la economía y de pretender que al país "le vaya mal". En una entrevista con La Nación+, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que las iniciativas legislativas impulsadas por la oposición no tienen como objetivo el bienestar de la sociedad, sino generar un quiebre en el equilibrio fiscal. "No normalicemos que, porque estemos en un período electoral, esté bien lo que están haciendo. Ellos están queriendo mandar leyes para que al país le vaya mal, no para que al país le vaya bien. Necesitan que el país sea un caos para volver", lanzó Caputo, quien además, acusó al peronismo de que su verdadera motivación es "volver para seguir robando".El ministro hizo hincapié en la supuesta intención del peronismo de generar "inestabilidad financiera" y "ruidos políticos". Sus declaraciones van en línea con lo dicho por el presidente Javier Milei en las últimas horas, en cuanto a que las acciones de la oposición responden a intereses electorales y no a una genuina preocupación por la población. En ese sentido, Caputo advirtió que "por más que lo intenten no va a pasar nada porque tenemos la economía sana".Caputo se refirió al acuerdo anunciado por Karina Milei entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires y aseguró que se trata de un entendimiento que trasciende los intereses electorales. "No es un acuerdo político para ganar una elección, es un acuerdo con gente que piensa como nosotros", subrayó el ministro, apuntando a que el acuerdo no fue concebido como una estrategia para ganar comicios, sino como una convergencia de ideas y principios. Además, Caputo expresó que "sería un lujo tener a Mauricio Macri dentro del gobierno en un rol internacional".El titular del Palacio de Hacienda se mostró optimista respecto al futuro de la inflación al proyectar que alcanzará niveles más bajos que cualquier otro país de la región. "Venimos de niveles de inflación del 25%, 54% la mayorista. Argentina va a tener un nivel de inflación más bajo que el de cualquier país de la región", aseguró Caputo.Caputo fundamentó su optimismo en dos pilares clave de la política económica actual: el equilibrio fiscal y la ausencia de emisión monetaria. Según el ministro, estas dos condiciones son determinantes para un colapso inflacionario. Si bien reconoció que es difícil determinar una fecha, subrayó que "lo que está claro es la tendencia". "No hay nada más tonto que disputar datos. El consumo creció al 11,8%. La inversión creció casi al 32%, las exportaciones crecieron el 7%. ¿Vamos a pelearnos con las estadísticas? Se nota totalmente en la calle. Muchos dicen que los autos están carísimos y se vendieron más autos que nunca", concluyó Caputo.En cuanto al dato de inflación de junio que el INDEC dará a conocer en los próximos días, el ministros respondió: "Esperamos que esté por debajo del 2%".