"No hay recuperación sin consumo, Santiago Cafiero pronosticó crecimiento para este año

El jefe de Gabinete,, aseguró este miércoles que", indicó Cafiero a AM 750.Asimismo, el jefe de Gabinete dijo que el país "hace tres años que no crece", pero remarcó que en 2021 va a hacerlo, y admitió que no puede permitirse que ese crecimientoanalizó Cafiero, y amplió: "Vamos a tratar de generar acuerdos que diseñen mejores herramientas, consensuando y dialogando, pero tomando decisiones".En esta línea Cafiero se refirió a la amenaza de las prepagas de aumentar la cuota en medio de la confusión que aprovecharon a instalar tras la postura oficializada del gobierno sobre reformar el sistema de Salud para que privado y público laburen articuladamente:, aclaró.