Crescimbeni pidió a JXC estar cerca de "la gente" y presionó por otro representante de jóvenes PRO en el Congreso

La diputada nacional y ex presidente de Jóvenes PRO, Camila Crescimbeni, se refirió a la dinámica electoral del PRO y bregó por mayor participación de la juventud dentro de la lista a los efectos de mayor participación legislativa del “talento y las ideas de la cantidad de personas que trabajan en la provincia de Buenos Aires”.

En declaraciones a, dijo que “es muy importante que podamos desplegar y demostrar el talento y las ganas que hay en los jóvenes que están trabajando en toda la provincia de Buenos Aires”. “Sería muy bueno que haya algún representante joven en el Congreso”, insistió.“Tenemos que trabajar para estar pendientes de lo que realmente necesita la ciudadanía, algo que lo ha dicho muy bien María Eugenia Vidal. No podemos seguir generando tensiones entre la agenda política y la agenda de la gente”, señaló Crescimbeni al tiempo que remarcó menester “dedicar nuestra energía a resolver los problemas de la educación y el trabajo en vez de destinarla a cuestiones electorales”.Y enfatizó:Por otra parte, destacó que haya habido un aceleramiento del plan de vacunación contra el COVID pero advirtió que no se trate de una cuestión electoral., recalcó.Por último, la ex funcionaria del Ministerio de Educación de CABA manifestó sus inquietudes respecto de la decisión del ministro Nicolás Trotta de no realizar las pruebas Aprender en el marco de la pandemia.Consideró que tal decisión “es una excusa”. “Siempre es tener la mejor información de la situación en la que estamos. Aunque esa información sea mala. Mover los números para acomodar y transmitir una realidad que no es, no está bien. No tenemos forma de gestionar si no conocemos la realidad, con lo cual me parece desatinado en este contexto cortar con todas las iniciativas que tienen que ver con los proyectos escolares”, dijo la diputada PRO para quien