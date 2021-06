Argentina - Uruguay gratis, el anuncio de Ibai que revolucionó Twitch

El streamer y locutor de deportes electrónicos español, Iibai llanos, anunció este viernes la transmisión totalmente gratuita de la Copa América 2021.

"Vamos a dar TODA la Copa América con IMAGEN y totalmente gratis para toda España en mi canal de Twitch", indicó la celebridad de internet en redes sociales. "Empezamos esta misma madrugada a las 2:00 con el Argentina-Uruguay", amplió.El acceso a los partidos, que se hará por medio de la plataforma Twitch tambien de registro libre, forma parte de la nueva apuesta de Kosmos, la compañía del jugador y empresario español, Gerard Piqué."Kosmos es una empresa que quiere promocionar la Copa Davis por lo tanto paga y me paga a mi para poder hacer la Copa América, tener los derechos, y durante los descansos y la previa de los partidos, pues hacer publicidad de la Copa Davis", explicó Ibai, quien además anticipó que para la final se hará un "evento espectacular".La firma incorporó esta semana el servicio de agencia de representación de deportistas, que no sólo se limitará al marketing, si no que también ofrecerá asesoramiento deportivo, legal y financiero."Dentro de Kosmos trabaja mucha gente vinculada al deporte desde hace muchos años y especializada en diferentes áreas claves en el desarrollo de la carrera de un deportista. Sabemos lo que es importante para el jugador en activo y para su futuro, porque muchos de nosotros lo somos o lo hemos sido”, destacó Piqué en conferencia de prensa.A través del canal Twitch de Iibai llanos, ingresar a