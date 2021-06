Duhalde: "Alberto no duerme, le mandé un mensaje de WhatsApp a las 2 AM y me respondió"

El ex presidentevolvió a insistir este sábado en que"no está bien" y afirmó que "le da pena", a la vez que señaló que el mandatario nacional "no quiere ayuda", lo argumentó al contar que le envió un mensaje de WhatsApp a deshora y le respondió.Durante una entrevista con Radio Rivadavia el ex mandatario sostuvo que "está confuso" quién toma las decisiones en el Gobierno., consideró Duhalde.En ese sentido, el ex presidente reiteró que Fernández "no está bien", ya que según él una responsabilidad como la de ser Presidente suele traer "impactos psicológicos"agregó.remarcó.El también ex gobernador de Buenos Aires dijo que él votó por Fernández en las elecciones de 2019, pero que ahora siente que el oficialismo perdió el rumbo y le da "pena".destacó Duhalde, que recordó el episodio que él atravesó en la Quinta de Olivos cuando estaba a cargo del Poder Ejecutivo: "A mí me pasó que veía un río y los peces saltando y no estaban ahí".indicó Duhalde.A la vez, hizo su diagnóstico sobre los próximos años y agregó: "El futuro del país lo veo bien, la Argentina tiene la potencialidad para salir de los problemas en los que está inmersa. La pandemia ha generado un montón de problemas, y el Gobierno se ha confundido en algunos de estos temas".