Denuncian a Milei por la muerte de pacientes con cáncer tras los recortes en DADSE

El presidente de la Nación, Javier Milei y los ministros Sandra Pettovello, de Capital Humano, y su par Mario Russo, de Salud, fueron denunciados este viernes por la falta de entrega de medicamentos oncológicos en los últimos meses debido al desfinanciamiento de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) que ocasionó la muerte de pacientes que no pudieron recibir sus tratamientos.La denuncia, presentada por el abogado, acusa al Presidente y a sus dos ministros por los. También, contra ", que haya desfinanciado a la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) , en razón de lo cual se encuentra paralizada desde el mes de diciembre del año próximo pasado".En ese sentido, agregó que la DADSE "no está cumpliendo con su obligación de continuar entregando los subsidios para la adquisición de medicamentos o insumos médicos, y tampoco resuelve los nuevos pedidos" y que, por lo tanto, "o enfermedades, de las denominada raras".El expediente, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3señala la falta de entrega de medicamentos a pacientes oncológicos s, es decir, de "personas que no disponen de las condiciones financieras para acarrear con los costos derivados de los propios tratamientos de salud, hablando de la dependencia de la prestación de la asistencia pública". Asimismo, agregó que "también son víctimas de MISTANASIA aquellas personas que son privadas de la ASISTENCIA OBLIGATORIA DEL ESTADO (sic)".El abogadolo que implica que los funcionarios señalados "se encuentran incursos en los delitos de abandono de persona, incumplimiento de las obligaciones de funcionario público y eventualmente el de asociación ilícita". Por lo que pidió como medidas de prueba el derecho de acceso a la información pública al Ministerio de Capital Humano y su par de Salud con el objetivo de que informen sobre el período en el cual la DADSE se encontraba a su cargo, el monto y la ejecución del presupuesto adjudicado a dicha dirección.Tambiény la cantidad de persona hasta la fecha; y que remitan un listado completo de adjudicatarios del subsidio (con indicación de patología, medicamentos a suministras, periodicidad y costos a la fecha, desglosados por provincias y localidades), como un listado completo de los pedidos en trámite y el estado actual de los mismos.Sobre el cierre de la denuncia, Trava solicitó a la Presidencia de la Nación que indique si los ministros Pettovello y Russo "prestan servicios para el Gobierno Nacional, desde cuándo, si los siguen presentando al día de la fecha y cuál es su cargo"; mientras que consultó si se decidió recortar al Ministerio de Salud de su presupuesto la suma de 140 mil millones de pesos, y en caso de ser así, en qué áreas fue adjudicado ese dinero.