Obsesión Manes: la UCR insiste con el neurocientífico y con que el PRO comprenda que las condiciones de juego cambiaron

“Estamos trabajando por la posibilidad concreta de llevar una candidatura disruptiva que va a ser un enorme aporte a la política de la provincia de Buenos Aires”, dijo Carlos Fernández al referirse a la figura de Facundo Manes. Y agregó: “Por supuesto que uno trabaja para liderar una lista de unidad pero si no se llega a esto también sería candidato a una PASO”.

“Manes es el resultado de un proceso de la reflexión sobre la posibilidad de que el radicalismo esté en condiciones de disputar el liderazgo de Juntos por el Cambio”.

En declaraciones a, el legislador radical también hizo mención de la interna que el PRO está protagonizando en el territorio provincial., relativizó Fernández no sin antes remarcar que “hay un error en la apreciación por parte del PRO porque esto no es lo mismo que sucedió durante los cuatro años de gobierno donde había alguien que marcaba las reglas de juego”., señaló Fernández al agregar:Y enfatizó:Por último, en relación a la posibilidad de que el líder de Evolución, el senador nacional y ex ministro de Economía de la Nación,, juegue en CABA para no dejarle el camino servido a Vidal en 2023, recalcó: “Me parecería bárbaro que el radicalismo de Capital decidiese competir pero es su decisión”.