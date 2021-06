Berni: "El Gobernador y la Vicepresidenta van a definir si me postulo en Provincia"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, anticipó este miércoles que su candidatura en las próximas elecciones legislativas dependerá de la decisión del gobernador Axel Kicillof y la vicepresidenta, Cristina Fernández.

"El Gobernador y quien conduce el espacio político, que es la Vicepresidenta, van a definir si me postulo en Provincia", apuntó el funcionario en diálogo con radio Rivadavia.A poco más de un mes de que se de paso oficial a las inscripciones de candidaturas para los cargos legislativos, Berni volvió a advertir por las "diferencias" que mantiene con su par de Nación, Sabina Frederic.“Lo veo muy difícil (ser candidato) porque tengo muchas diferencias con este Gobierno nacional y no creo poder tener ese honor de representar a los bonaerenses”, señaló.En otro tramo, el titular de la cartera de Seguridad provincial cruzó a la exgobernadora María Eugenia Vidal, luego que de Kicillof la acusara de "repartir sobres"."Recuerdo una frase que me quedó cuando había terminado de perder Vidal y los panelistas de Intratables dijeron 'cómo pudo haber perdido a pesar de la cobertura mediática que tuvo", sentenció.