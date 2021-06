¿Con qué vacuna se podrá combinar la Sputnik V?

El infectólogo y miembro del equipo asesor de la Casa Rosada en la lucha contra la pandemia de Covid 19, Eduardo López, indicó este miércoles que la vacuna de Cansino es la "opción más lógica" para poder combinar con la Sputnik V y completar el esquema de inmunización tras el atraso en el arribo de la segunda dosis.

“Si llega CanSino es la opción más lógica, porque tiene el mismo componente de la Sputnik, sino utilizaremos la AstraZeneca", apuntó el sanitarista en diálogo con radio Rivadavia. "Salvo que negociemos y lleguen Moderna y Pfizer", amplió.El compuesto desarrollado por la firma chino-canadiense presentó un porcentaje de efectividad del 65,7% para los casos sintomáticos (la recomendación de la OMS es del 50%) y de 90,98% para los casos graves, lo cuál lo posiciona con respaldo suficiente para garantizar su uso de emergencia, según concluyó el análisis de fase 1 y 2 publicados en la revista The Lancet.“Es una posibilidad que se está evaluando desde el primer momento, no necesariamente por la dificultad en el acceso sino también para ampliar y clarificar la campaña de vacunación; el intercambio de plataforma puede simplificar esto”, explicó la ministra de Salud Carla Vizzotti al ser consultada por la posibilidad de sustituir la segunda dosis del compuesto desarrollado por el Instituto Gamaleya.Por su parte Rusia reconoció que "no es posible satisfacer absolutamente toda la demanda en el extranjero de inmediato", ante un escenario de reborte que atraviesa a nivel interno."Efectivamente, como la prioridad absoluta es el consumo interno y la satisfacción de las necesidades internas -la vacunación de la población de Rusia- es en esta prioridad que los fabricantes y nuestros departamentos se están concentrando ahora", confirmó este miércoles portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, a la agencia RT News.A principio de junio el Gobierno nacional anunció las negociaciones para sellar un acuerdo con Cansino para la adquisición de 5,4 millones de dosis de su vacuna "Convidencia", que se sumarán a las más de 22 millones con las que ya cuenta la campaña de inmunización.Este fármaco sólo requiere de una sola dosis y se trata de la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm.