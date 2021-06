Paritarias, precio de la carne y Pre Viaje 2, las tres definiciones de Todesca

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, reiteró este viernes el apoyo del Gobierno nacional a la reapetura de nuevas pautas salariales que se fijaron en el primer tramo del año en torno al 29%; criticó a la oposición por "agarrar una frase y repetirla", y anticipó el lanzamiento del programa Pre Viaje 2 para incentivar el turismo.

"Todas las paritarias se fueron cerrando en torno al 29%, hay una cláusula que dice que si lo que se pactó queda por debajo de la inflación, se puede volver a abrir y nosotros estamos de acuerdo con eso" , señaló la funcionaria en diálogo con Radio Nacional.Luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informara el IPC de mayo con un alza del 3,3%, lo que deja un acumulado del 21,5% en los primeros cinco meses del año, Todesca insistió en que el "compromiso" de la Casa Rosada es lograr que "los salarios le ganen a la inflación"."Nuestro compromiso es que los salarios le tienen que ganar a la inflación", apuntó, para luego destacar los "instrumentos" que se lanzaron en el marco de la emergencia sanitaria y que "fortalecieron los ingresos de las familias".En relación a la reapertura de exportaciones de cortes de carne y el diseño durante los próximos 30 días del nuevo Plan Ganadero entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, su par de Agricultura, Luis Basterra, y las entidades rurales, Todesca repasó las condiciones que presentó el mercado local al momento de anunciar la suspensión, y negó que desde el oficialismo estén "en contra" de los productores."Dado que hubo exportaciones no registradas, se desordenó el sector y el aumento de precios de la carne fue inexplicable. No estamos en contra de ningún productor, conocemos el sacrificio que hacen pero no podemos tener estos saltos en los precios que no se explican", indicó.En otro tramo, la vicejefa de Gabinete cruzó a la oposición por "agarra una frase que se pueda repetir fácil en los medios de comunicación", al igual que, según consideró, "pretenden dar clases de economía cuando en el Gobierno de Macri (Mauricio) dejaron al país patas para arriba"."El gobierno de Macri dejó el país patas para arriba y esa gente es la misma que se escucha en los medios dando clases de economía. La oposición agarra una frase que se pueda repetir fácil y la instalan", fustigó.Finalmente y de cara a la temporada de invierno 2021 y las habilitaciones paulatinas al turismo en los distitnos puntos del país, Todesca confirmó que habrá una segunda edición del programa Pre Viaje."Estamos listos para generar un PreViaje 2 cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan", concluyó.