El pago de deuda tensionó reservas: cómo impacta en la confianza en el mercado cambiario

Las reservas internacionales cerraron en US$ 39.168 millones luego de que el ministro Luis Caputo ejecutó la primera cuota de un desembolso que totaliza US$ 4.300 millones en la semana. El Tesoro canceló este martes US$ 2.500 millones de los Globales bajo ley extranjera y se prepara para pagar otros US$ 1.800 millones de los Bonares locales tras el feriado del 9 de Julio.

Aun con la tensión que supuso la salida de divisas, los títulos públicos repuntaron hasta ubicarse en torno a US$ 73, reflejo del alivio que genera un Estado que honra sus compromisos y despeja rumores especulativos sobre el tipo de cambio. Operadores bursátiles estiman que una parte significativa de los cupones volverá a colocarse en deuda argentina, reforzando la tendencia alcista y apuntalando el recorte del riesgo país.“La deuda pública consolidada y flotante del Tesoro Nacional, más BCRA, neta de depósitos del Tesoro en la autoridad monetaria, retrocedió 0,7 punto por