Juntos por el Cambio agita protestas con ruralistas afines para hacer una marcha "del campo" el 9 de julio

Juntos por el Cambio agita una protesta en forma de acto político electoral de cara a las legislativas de este año.La convocatoria tiene además consignas difusas que no están en la agenda pública, como la defensa a la propiedad privada, la medicina prepaga, el trabajo, la educación y la producción. Y ha cosechado en los grupos de Whatsapp del campo ultra posiciones políticas que llaman a repetir los hechos de la discusión por las retenciones móviles del 2008.reza el flyer oficial de la convocatoria, que llama a un encuentro masivo el 9 de Julio en San Nicolás. El mensajeEse grupo lo encabezan dirigentes de Cambiemos como el ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevere, y las espadas rurales de la titular del PRO, Patricia Bullrich.escribió en su cuenta de Twitter.Un personaje que bien precisa Página 12 es Techi Cavoti, una productora de nueces que juega para Etchevehere y busca lugares en las listas legislativas. Entre los videos que difundieron el que más llama la atención es el de un carnicero de corta edad que parece leer una proclama para el 9 de Julio, una especie de guion armado a tales fines.“Están haciendo todo lo posible para que esto no termine bien”, expresó un productor de la zona pampeana. Otro agregó que “están gobernando como si tuvieran los "SUPERPODERES" que no pudieron conseguir ! Pero a los tipos no les importa nada !”.En los chats del agro conviven productores, dirigentes de Cambiemos y financistas de las campañas de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.Otro mensaje agregó que “cada día hay gente muy muy enojada con estos chavistas a la criolla”.En este escenario, la Mesa de Enlace quedó presa de los grupos que arman la convocatoria y los más críticos al Gobierno, como Confederaciones Rurales (CRA) y la Sociedad Rural (SRA) están debatiendo si ese mismo día hacen protestas en otros lugares del país. Ya hay algunas sociedad rurales, como las de San Pedro, Rojas, Pergamino, Colón y General Guido, que adhirieron a la convocatoria.