Kicillof pidió a la oposición que "suspenda el bombardeo de odio"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó este jueves a la oposición por "no estar a la altura de la emergencia sanitaria más grande de la historia" y reiteró el pedido para que suspendan "el bombardeo de odio".

"Primero que la Sputnik era veneno. Después que servía pero eran muchas y no estaban las que a ellos les gusta. Después que les faltan la segunda dosis y ahora es que no se reparten el día que llegan: la sociedad necesita calma, paz en medio de una tragedia. Hay que estar a la altura de la emergencia sanitaria más grande de la historia. Que la oposición suspenda esta manera de bombear odio, ¡cortenlá!", insistió el mandatario provincial durante la presentación del Programa Conectar Igualdad en Lomas de Zamora.Con 6.318.916 de dosis aplicadas desde el inicio de la campaña de inmunización, Kicillof explicó que la logística que se despliega en el distrito bonaerese "no es igual a la de una Ciudad", en relación al esquema de inoculación que lleva adelante la jurisdicción porteña."Esto no es vacunar en una ciudad, es vacunar 500 ciudades, 17 millones de personas, no son 200 kilometros, son 315 mil; no se puede confundir a la gente todo el día", fustigó el líder del Frente de Todos.En este sentido, alertó por la "nueva cuestión para indignarse" que impulsan desde los medios: "Hoy leí que hay una nueva cuestión para indignarse. Ahora parece que no se distribuyen las vacunas y que las estamos acaparando. En los últimos 7 días vacunamos a un millón de personas y tenemos distribuídos otro millón de turnos".Finalmente, el mandatario provincial enfatizó en el "cambio de época", al "venir" de una donde "hubo más anuncios que hechos"."Venimos de una época donde hubo más anuncios que hechos. Igualar es siempre igualar para arriba, es el peronismo, con hechos que les lleguen a todos y todas", sentenció.Axel Kicillof indicó que ya hay 3.100 escuelas que están arregladas en la provincia de Buenos Aires, con el agregado de 33 mil medidores de dióxido de carbono en el marco de los protocolos sanitarios que se aplican en el conjunto de los establecimientos educativos."Cuando cortaron el Conectar Igualdad dijeron que era porque no había conexión; siempre excusas y nos dejaron sin el pan, sin la torta y con la deuda del Fondo. Tenemos en curso dar conectividad a 3.000 escuelas. Venimos de una época donde hubo más anuncios que hechos", advirtió.