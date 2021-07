Procrear II: Con inscripciones abiertas, ¿cuáles son los requisitos?

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat habilitó este lunes las inscripciones de solicitud para acceder a los créditos personales e hipotecarios Procrear II para refacción y mejoramiento.

La medida forma parte de la nueva política urbana y habitacional de alcance federal que busca impulsar una "perspectiva integral" para mejorar las condiciones de acceso al hábitat.En cada una de la líneas disponibles se aplicará el Coeficiente Hog.Ar, la modalidad de ajuste de capital que impacta en los créditos hipotecarios Casa Propia y Procrear II.El Coeficiente Hog.Ar se basa en el Coeficiente de Variación Salarial publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Al tener en cuenta la evolución de los salarios, brinda mayor estabilidad y previsibilidad a las y los adjudicatarios.El objetivo de esta línea es mejorar las condiciones habitacionales, económicas y de salud de los hogares, a través de créditos personales destinados a la instalación domiciliaria para el acceso a la red de gas hasta tres bocas.REQUISITOS▸ Ser argentino/a, natural o por opción, o extranjero/a con residencia permanente.▸ Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.▸ El grupo familiar deberá contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones o informales. La suma de los ingresos del grupo familiar en forma mensual netos no podrán superar los cinco (5) SMVyM al momento de la inscripción.▸ Tener entre dieciocho (18) y sesenta y ocho (68) años de edad al momento de la inscripción.▸ Ser propietario/a o alquilar un inmueble que no cuente con una conexión a la red de gas domiciliaria.Los y las participantes, al momento de completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente. El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados.1. Matrimonio.2. Unión convivencial.3. Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el participante en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.● Metrogas S.A.● Bagsa● Redengas● Grupo servicios Junín S.A.● Ente regional gasoducto Bombal Bigand Asc. Cooperativa● Cooperativa Setúbal Ltda.● GasNea S.A.● Gasnor S.A.● Camuzzi Gas Pampeana S.A.● Camuzzi Gas del Sur S.A.● NaturgyPara completar el formulario de inscripción, ingresá aEste crédito contempla el 50% para materiales y el 50% para trabajos de mano de obra;▸ Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.▸ Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.▸ Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $25.000 y $175.000.▸ Tener entre 18 y 68 años al momento de la inscripción.▸ Ser propietario o alquilar un inmueble que cuente con algún tipo de déficit cualitativo.▸ No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.▸ No encontrarse inhibido/a.▸ Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).En el marco del Programa Casa Propia, los interesados pueden anotarse para acceder a una vivienda en distintos Desarrollos Urbanísticos de Procrear II.▸ No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.▸ No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el PROCESO DE INSCRIPCIÓN. Con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones.▸ Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.▸ Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.▸ Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.▸ Acreditar el estado civil declarado en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, excepto el estado civil soltero.▸ Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.▸ Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 2 SMVyM y 8 SMVyM. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada. De acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen o no tipologías disponibles.▸ Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.▸ No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.▸ Los y las participantes, al momento de completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.▸ El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados.1. Matrimonio.2. Unión convivencial.3. Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.4. Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.Para completar el formulario de inscripción, ingresá a