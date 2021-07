Después de las exposiciones de Ibarra y Vizzotti, el Frente de Todos logró avalar el DNU para la compra de vacunas pediátricas

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo avanzó este martes con el dictamen que respalda el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 431 que regula y actualiza la ley de vacunas contra el Covid 19 para facilitar la compra de dosis pediátricas.

El dictamen será firmado por el Frente de Todos que tiene mayoría en el cuerpo bicameral, mientras que Juntos por el Cambio decidió no avalarlo y propuso convertirlo en un proyecto de ley.La decisión de avalar la normativa fue adoptada, tras los informes brindados por la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini."El DNU tiene como intención de avanzar con Pfizer para contar con vacuna para uso pediátrico", por eso "la única opción para contratar con los laboratorios estadounidenses era la modificación de la ley", repasó Ibarra durante su exposición.Además, la funcionaria negó que la palabra negligencia "no era y nunca fue el único reclamo” de las compañías para cerrar acuerdos con el Gobierno nacional.El DNU "era rápido, importante, necesario y prioritario para poder contar cuanto antes con vacunas que permitan vacunar a menores de 18 años", remarcó Ibarra.Con la firma del despacho, el oficialismo buscará ahora votarlo en el Senado, de tal forma que quede ratificado, ya que solo se puede derogar si las dos cámaras del cuerpo legislativo deciden rechazarlo.Por su parte, el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, enfatizó que el objetivo de esa reforma de la ley de Vacunas es "acceder al a mayor cantidad" y que "el Gobierno pueda adquirir las dosis a los menores de 18 años para que puedan vacunarse"En tanto, el diputado de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli propuso debatir "mañana mismo" en una sesión especial una iniciativa que "convierta el Decreto de Necesidad en un proyecto de ley" y así "solucionar el problema que plantea la ley 27.613 y cumplir con la Constitución Nacional".“Es la primera vez que veo que se cree un fondo de reparación y no se establece el origen de los recursos, supongo que finalmente saldrá del Presupuesto, tampoco queda claro por qué se invita a las provincias y a CABA a adherir a los términos de la ley”, apuntó.