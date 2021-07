Islas Malvinas: El Gobierno denunciará a empresas petroleras que operen allí

El secretario de Malvinas,, y el de Energía,, identificarán en conferencia de prensa a tres firmas que participan de la explotación de hidrocarburos en lo que para nuestro país es la plataforma continental argentina:. Ocurre luego del impasse que significó el gobierno de Macri- que el Gobierno apuntará contra aquellas empresas que operan ilegalmente en el Atlántico Sur en las aguas que rodean a las islas Malvinas.Ante la última denuncia todas las empresas habían optado por mantener sus explotaciones en el continente y no seguir con su participación en la exploración alrededor de las islas, que es una inversión incierta y a largo plazo.Una vez que sea notificadas,. En caso de formar parte de algún negocio local se realiza la denuncia penal y esas sociedades quedan suspendidas y pueden llegar a expropiarse.La última denuncia de este tipo fue presentada en 2015 por los entonces ministroscontra las firmas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc y Edison International SpA , que llevaban adelante tareas de exploración y explotación con consentimiento del Reino Unido pero sin autorización argentina. A esas empresas se las declaró "clandestinas" y se procedió a inhabilitarlas por el término de 20 años para desarrollar actividades en nuestro país.La ley 26.659 -aprobada durante el gobierno de, en 2011- prohíbey castiga con penas de entre 5 y 15 años de prisión, multas de hasta un millón quinientos mil barriles de petróleo e inhabilitación especial de hasta 30 años a quienes exploren o extraigan hidrocarburos del subsuelo marino argentino sin autorización de la Secretaría de Energía de la Nación. El Estado argentino es dueño de los combustibles fósiles ubicados a partir de las 12 millas marinas hasta el límite exterior de la plataforma continental, lo que incluye a las Malvinas.Anteriormente en el marco de la gestión de Macri en la Presidencia el sistema se relajó por completo: Si bien en lo formal se mantuvo el reclamo argentino de soberanía en las Naciones Unidas, notoriamente la cuestión Malvinas dejó de formar parte de las prioridades de la política exterior. Quedó claro en 2016 lo que se dio a conocer con el nombre de, por el nombre de los vicecancilleres argentinoy británicodonde acordaron. Se interpretó como un aval argentino a la explotación de recursos por parte de los isleños., remarcó el presidenterespecto a la política de su antecesor durante el acto realizado el 10 de junio pasado, día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las islas.El Presidente resaltó en ese acto el seguro interés económico que respalda la usurpación.destacó Fernández.En 2020, el Congreso sancionó el proyecto sobre Demarcación del Límite Exterior de la Plataforma Continental con el objetivo de consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo.. Con la denuncia que se hará este miércoles las firmas petroleras deberán volver a optar si prefieren mantenerse en la exploración ilegal marítima o continúan con sus tratos comerciales con el continente.