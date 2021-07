Macri: "El kirchnerismo tiene secuestrado al peronismo"

El expresidente, Mauricio Macri aseguró este jueves que "el kirchnerimos tiene secuestrado al peronismo" con "actitudes mucho más confrontativas y generadoras de polémicas".

Queremos pedirle al Ejecutivo Nacional que asuma este delicado momento que atraviesa el Mercosur con diálogo político y que haga todo lo necesario para mantener la unidad con Brasil, Uruguay y Paraguay. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 8, 2021

"El kirchnerismo tiene secuestrado al peronismo en su versión de las últimas décadas hacia una versión del primer peronismo tal vez, mucho más confrontativo, mucho más generadores de polémicas, tratando de definirse ellos como ´los representantesl del pueblo´ y los que no coinciden, son enemigos", acusó el exmandatario durante la presentación de su libro Primer Tiempo en España.El líder del PRO se encuentra en la nación peninsular como parte de la gira internacional que inició hace una semana por el viejo continente.Tras su paso por el encuentro organizado por el Partido Popular (PP) y de cara a las próximas elecciones legislativas, Macri aseguró que los comicios de septiembre "permitirán comparar un proceso completamente democrático" como, según consideró, él encaró, con otro de "un espíritu antidemocrático"."Esta vez nos va a dar la oportunidad de que los argentinos puedan comparar un gobierno muy democrático, muy republicano, que terminó su gestión, que no estuvo a las alturas de las expectatvias que generó y por eso no fue reelegido, pero que sí recibió el apoyo de casi el 41 por ciento de la población y que quedó constituido como un espacio alternativo con dirigentes valiosos, frente al espíritu antidemocrático que tiene el kirchnerismo y se repite en lugares del mundo", enfatizó.En otro tramo, volvió a advertir por la "persecusión que ejerce el oficialismo" contra él, sus hijos y colaboradores, sin embargo lo catalogó como un "síntoma de debilidad" por "haber agravado los problemas que no pudimos resolver"."A mi me invitaron a una fiesta, cuando la doctora Fernández de Kichner (Cristina) nunca se fue, porque ella siempre manejó la Cámara de Diputados, Senadores, los gremios, la mayoría de los gobernadores, una parte importantes del empresariado que nunca creyó en la apertura y quee hoy están en crisis porque Argentina lo voltéa", fustigó.El exmandatario se pronunció en medio de las tensiones que protagonizan el Gobierno argentino con Uruguay tras el inicio de negocaciones por fuera del Mercosur que notificó la administración de Luis Lacalle Pou."Queremos pedirle al Ejecutivo Nacional que asuma este delicado momento que atraviesa el Mercosur con diálogo político y que haga todo lo necesario para mantener la unidad con Brasil, Uruguay y Paraguay", indicó Macri en redes sociales.En este punto, subrayó la necesidad de "preservar una de las pocas políticas de Estado" que "nuestra democracia supo construir"."Debemos seguir impulsando la modernización del bloque para aprovechar las oportunidades globales y enfrentar los desafíos del siglo XXI", amplió el líder opositor.