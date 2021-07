Protestas en Cuba: Solá aclaró que Argentina no tiene una posición tomada

El ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá expresó que el Gobierno argentino sigue con atención la situación en Cuba, donde se están llevando a cabo protestas contra el gobierno cubano.

En otrora, el ministro explicó que en los primeros cinco meses de año, "a pesar de la pandemia", se está mejorando el ranking exportador. El Indec informó que la balanza comercial tuvo un superávit de US$ 5.624 millones de dólares en el período, con exportaciones por US$ 28.314 millones e importaciones por US$ 22.690 millones.

En declaraciones a C5N, dijo:Según el ministro, las exportaciones registradas en los primeros cinco meses del año fueron "las más altas desde 2014" incluyendo las manufacturas de origen agropecuario e industrial. "En los primeros cinco meses del año las exportaciones argentinas han sido las más altas comparándolas con los mismos cinco meses del 2014 hasta ahora", indicó el canciller.En los primeros cinco meses de 2021, las exportaciones alcanzaron US$ 28.314 millones y las importaciones, US$ 22.690 millones. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) se incrementó 31,8% y alcanzó un valor de US$ 51.004 millones.Solá precisó que las manufacturas de origen agropecuario crecieron más por el precio que por la cantidad, mientras que las exportaciones de manufacturas de origen industrial "que tienen un componente laboral mucho mayor, crecieron muchísimo más por cantidad exportada que por precio"."Es decir que aquello que nos cuesta más producir y exportar ha mejorado y tiene una performance muy superior a los años anteriores", subrayó Solá, en la noche del domingo, al canal C5N, y remarcó que "a pesar de la pandemia, estamos mejorando el ranking de exportaciones".