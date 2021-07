AMLO: "Si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo"

(R)El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió este lunes a los gobiernos de otros países que "no intervengan" en el conflicto cubano "a fin de respetar la autodeterminación del pueblo".“Que sean ellos los que enfrenten sus asuntos de manera pacífica, pero que no haya intervencionismo”, enfatizó el mandatario en diálogo con la prensa local.Tras las primeras manifestaciones multitudinarias que se registraron en la isla centroamericana, AMLO reiteró el llamado para que se “suspenda el bloqueo” que impuso Estados Unidos en 1960 y que se mantiene en la actualidad.“Si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. No se puede crear un cerco y aislar a todo un pueblo", señaló el mandatario.En este punto, volvió a ofrecer ayuda humanitaria para lograr satisfacer "derechos humanos fundamentales".“México podría ayudar con medicamentos, con vacunas, con lo que se requiere, y con comida porque la salud y la alimentación son derechos humanos fundamentales”, repasó.El ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, indicó que el Gobierno argentino sigue con atención la situación en Cuba, donde se están llevando a cabo protestas contra la administración de Miguel Díaz-Canel."No tenemos una posición tomada todavía. Nuestra posición es conocer los hechos de cerca y en segundo lugar mirar el tema de los derechos humanos para el que no tenemos una vara diferentes según la simpatía con un país o con otro", señaló el funcionario en diálogo con C5N.