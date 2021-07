El Consejo de la Magistratura busca fijar un criterio para el traslado de los jueces tras los movimientos a "dedo" en el macrismo

La Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura comenzará a discutir hoy el criterio que se seguirá para definir eventuales traslados de jueces, luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera que los traslados de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi eran “provisionales”.. El foco del Consejo sobre los traslados se originó con la iniciativa del consejero por el Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, de revisar los traslados y detectó que diez de ellos tenían “asimetrías”, esto es, que no había equivalencia entre los cargos de origen y destino.El plenario del cuerpo terminó acordando que los traslados de diez jueces no cumplían con la Constitución porque no habían obtenido el acuerdo del Senado, como marca el trámite que significa el nombramiento de un juez frente a un juzgado o como parte de un tribunal.Esos diez magistrados fueroncomenzaron una resistencia política, mediática y jurídica a la decisión del Consejo de revisar sus traslados, casos que finalmente llegaron a la Corte que terminó pronunciándose sobre el carácter provisional de los traslados y ordenando que se hagan nuevos concursos para esos cargos.