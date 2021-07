Memorándum: confirmaron la audiencia y Cristina Kirchner pedirá la nulidad con un fuerte discurso

El Tribunal Oral Federal 8 confirmó pese a los pedidos de la DAIA de postergación que mañana se realizará la audiencia que solicitaron las defensas, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al frente, para reclamar la nulidad de la investigación conocida como Memorándum con Irán que fue impulsada por una denuncia del ex fiscal Alberto Nisman y el ex juez federal Claudio Bonadio

La DAIA había reclamado la postergación de la audiencia, con el argumento de que era el acto aniversario por el atentado a la AMIA, cosa que no reclamaron otras organizaciones de la comunidad judía. El fiscal Marcelo Colombo, por su parte, avaló la realización de la cita, pero luego pidió retrasarla porque - según dijo - no estaba toda la información que había solicitado sobre las reuniones de dos jueces de Casación con el ex presidente Mauricio Macri, ejes de los planteos que realizará la vicespresidenta CFK, más detalles del contenido del celular de Darío Nieto, secretario del líder PRO.El Tribunal a cargo del juicio por la firma del memo con Irán por el atentado a la AMIA ratificó la realización de la audiencia pero dispuso modificar el horario previsto para tratar distintos planteos de nulidad:La modificación se resolvió a raíz de los planteos que indicaron que mañana, a las 9.53, se celebran de manera anticipada algunos de los actos de conmemoración del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA.El tribunal 8 decidió, además, por cuestiones de limitación horaria vinculada con la participación de los jueces en otras causas, que mañana solo expondrán tres de las partes, que cada una podrá hacerlo por un máximo de 45 minutos y que la audiencia se retomará el 4 de agosto a las 9 de la mañana., indicaron desde el tribunal.En cuanto a cuáles serán las partes que expondrán, limitadas a tres las plazas para mañana, precisaron: “Asimismo, y también por razones de limitación horaria, el Tribunal dispone, en ejercicio de sus facultades ordenatorias, que las exposiciones de las partes para el día de mañana se limitarán al número de tres. En ese sentido, se establece, también con carácter ordenatorio del proceso, que las partes deberán en la medida de lo posible, limitar su tiempo de exposición a cuarenta y cinco minutos cada una. Finalmente, hágase saber a las partes que deberán informar al Tribunal, con una antelación no inferior a media hora al inicio de la audiencia, el orden de esas exposiciones. Caso contrario, se fijarán de acuerdo a aquél en que fueron arribando las presentaciones escritas que motivaron la convocatoria a la presente audiencia".Tanto la querella de AMIA-DAIA como los familiares de víctimas del atentado que participan de esta causa había manifestado disconformidad con la fecha fijada para la audiencia convocada por los magistrados María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Antonio Michilini, que se desarrollará de forma virtual.El público en general podrá seguir la audiencia desde el canal de YouTube del Consejo de la Magistratura de la Nación, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.Los jueces escucharán los argumentos vinculados a un planteo de algunas defensas para declarar la nulidad de la causa, desde que la Cámara Federal de Casación dispuso su reapertura con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.Estos magistrados están cuestionados por sus visitas al entonces presidente Mauricio Macri, en momentos en que debían resolver sobre la reapertura de la causa, originada en una denuncia por supuesto "encubrimiento agravado" del atentado presentada en enero de 2015 por el fallecido fiscalLa pesquisa había sido cerrada por inexistencia de delito en una decisión del juez federal Daniel Rafecas, pero Borinsky y Hornos dispusieron su reapertura en 2016.El TOF8 hizo lugar a la audiencia que pidieron defensas de procesados, para debatir de manera oral y pública la validez de esta decisión de Casación, ante las denuncias contra los dos camaristas.El pedido de nulidad, nuevas medidas de prueba y de convocar a esta audiencia fue de la defensa de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi y la del ministro de Desarrollo Social bonaerense Andrés Larroque, que ejerce Lucila Larrandart.Tal como ocurrió en anteriores exposiciones de la ex presidenta, en este caso el abogado Gregorio Dalbón -cercano a la ex mandatario - aseguró que CFK pondrá el viernes próximo "blanco sobre negro" en la causa por la firma del memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, en el el marco de la audiencia pública."Siempre que habla Cristina es un hecho político, nunca pasa inadvertida, y el viernes ella pondrá blanco sobre negro en esta causa, que fue un invento del juez (Claudio) Bonadio, aunque a mí no me gusta hablar ya de él porque está muerto y no puede defenderse", afirmó Dalbón este miércoles en diálogo con Télam Radio.