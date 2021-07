Kicillof sobre JxC: "Tienen una interna feroz pero el que conduce es Macri"

Compartimos el informe de la cantidad de personas vacunadas hasta el momento.#BuenosAiresVacunate pic.twitter.com/hVkIMG1j2s — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 16, 2021

El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó hoy que"A este ritmo, son 5 millones de aplicaciones por mes", continuó y remarcó que los mayores de 35 años, trabajadores de la salud, la educación y las fuerzas de seguridad, mayores de 18 años con comorbilidades y embarazadas cuentan con la posibilidad de acceder a la denominada "vacunación libre".Ese grupo priorizado puede dirigirse sin turno a cualquiera de los 400 puntos en donde se aplican los inmunizantes contra el coronavirus sólo con DNI que acredite domicilio en la provincia y recibir su primera dosis.contó en ese sentido.A la vez, dijo que 69 de los 135 municipios bonaerensespor lo que esas ciudades cuenta con vacuna libre para todos los mayores de 18 años.Según precisó, el 96,64% de los mayores de 60 años ya fueron inoculados contra la Covid-19 en la provincia; así como el 89,43% de las personas de entre 18 y 59 años con comorbilidades. Además, se vacunó al 59,13% de quienes tienen 18 a 59 sin enfermedades previas; al 94,25% de los trabajadores docentes y auxiliares; al 84,71% del personal de seguridad y al 49,19% de las embarazadas.En otro pasaje manifestó que "no se puede mentir de la manera en la cual mintió (María Eugenia( Vidal, nos dejaron muchas obras sin terminar, anunciaban algo y después no lo terminaban".insistió."La sociedad esta en otra sintonía, nosotros debemos acompañarlos, debemos estar en campaña de vacunación y no electoral., completó.