El fallido pronóstico de Carlos Kambourian, el apuntado por Santilli para integrar las listas de candidatos con perfil "sanitario"

El médico pediatra y ex Director del Hospital Garrahan, Carlos Kambourian, hoy apuntado como candidato a concejal por el partido de Malvinas Argentinas en la lista que encabezará el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, fue blanco de críticas tras su fallido pronóstico de febrero de este año, donde anticipó "hospitales colpsados" y "retrasos" en el arribo de vacunas contra el Covid 19.

"Pensar que en Agosto va a haber un aluvión de Vacunas y vacunación masiva es el siguiente error. En Agosto vamos a estar con Hospitales llenos de pacientes. Y volviendo a preguntarnos por qué. Guarden este tw", advirtió meses atrás el sanitarista.Kambourian, quien alzó su perfil mediático a partir de duras críticas a la gestión nacional de la pandemia, confirmó en diálogo con Perfil su incorporación en las filas de Santilli de cara a las próximas elecciones legislativas, por estar "harto de los políticos".“Estoy convencido de que esta es la última chance que nos queda para cambiar el país. Creo que lo puedo hacer limpiando la política de políticos, la sociedad está harta de los políticos”, señaló el médico de 45 años.Apodado en redes como el "doctor Muerte", Kambourian competiría por un lugar en el concejo deliberante del partido bonaerese de Malvinas Argentinas."El 'doctor Muerte' me llegaron a decir porque lo único que hacía era exponer su pésimo manejo de la pandemia”, explicó en diálogo con MDZ.En marzo de 2020, el Consejo de Administración del Hospital Garraham designado por el Gobierno nacional denunció irregularidades en el uso de tarjeta corporativas durante la administración de Kambourian al frente de la entidad sanitaria."Se han detectado ciertas irregularidades en el procedimiento de rendición y control de gastos y en el mecanismo de aprobación de resúmenes mensuales, así como también en las órdenes de pago y efectivización de desembolsos, desde su implementación hasta el cese de las mismas en enero de 2020", precisó el expediente que ordenó a la Dirección de Asuntos Jurídicos a iniciar un "sumario administrativo a fin de determinar la configuración de dichas irregularidades, en relación al uso particular de las tarjetas corporativas", paso previo a la exposición penal.Además se sumó otra denuncia contra Kambourian por "posibles irregularidades en el uso de la unidad de traslado marca Citroen Berlingo dominio AB 928 OP" entre los meses de enero de 2018 y diciembre de 2019."Se le dio un uso particular de la unidad tanto para el traslado diario desde y hacia su domicilio a más de 40 km, carga de combustible y mantención del vehículo con fondos del erario del hospital no asignado a dicha cuestión, manejo de la unidad y uso indebido del móvil por parte de personas ajenas a la institución", acusó el Consejo institucional.