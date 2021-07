Alberto Fernández en Chaco: "El tiempo de los desencuentros se terminó en la Argentina"

El presidente Alberto Fernández convocó este martes a "terminar con el tiempo de los desencuentros"; aseguró que la salida de la pandemia "está ahí nomás" y condenó a quienes "hacen política" con el Covid 19.

"Yo quisiera que tantos contagios, tantas muertes, tanto dolor, tantas carencias, no hayan sido en vano. Ojalá entendamos que el tiempo de los desencuentros se terminó en la Argentina. Eso no quiere decir que todos pensemos igual", sino que "aún en la diversidad, hay momentos donde debemos estar unidos y hay cuasas que nos obligan a estar undios", enfatizó el mandatario desde el acto de inauguración de un tramo de la ruta provincial 7 en la provincia de Chaco.En una nueva visita al distrito gobernador por Jorge Capitanich, Fernández cruzó a quienes "hacen política con la pandemia" al indicar que "no merecen nuestro respeto"."La pandemia la hemos padecido todos; y todos desde el lugar que nos toca, tratamos de ayudar", amplió.Acompañado por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el Presidente oficializó también la puesta en marcha de la construcción de centros territoriales de políticas de género en todo el país junto con la urbanización del barrio La Rubita."No me gusta vivir en una Argentina que tiene una periferia hacia el norte y el sur. Necesito una Argentina que se integre y que todos tengan la misma posibilidad de desarrollo. Quiero que todos encuentren su futuro en el lugar que nacen y que en ese lugar vivan felices, pudiendo desarrollar su vida", reiteró el mandatario.Las obras se lleva adelante con financiamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), constituido parcialmente con lo recaudado por el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) y por el aporte extraordinario a las grandes fortunas.“Todos los argentinos tenemos que estar reconocidos con ellos, les quiero dar las gracias a las grandes fortunas que hicieron el aporte sólidario.Gracias a ese aporte mejoramos la vida de 3000 Flias.Esa es la Argentina que nos hace falta”, destacó.El proyecto cuenta con una inversión de 2.300 millones de pesos y busca, en una primera etapa, brindar soluciones habitacionales que permitan la reubicación de familias con riesgo hídrico, realizar la apertura de calles y conformar las manzanas definitivas del barrio con los servicios de agua potable y cloacas.