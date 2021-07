La ministra de Educación de Larreta y Novaresio bancaron los penes de madera y la ESI que el macrismo ataca

hasta la ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, y el periodista opositor Luis Novaresio cruzaron a los detractores de los penes de madera para enseñar educación sexual a jóvenes

La intención de compra por parte del Gobierno nacional de penes de madera y otros elementos para la aplicación de la Educación Sexual Integral en las escuelas provocó una andanada de críticas de dirigentes de Juntos por el Cambio, como por ejemplo, que se subieron a miles de publicaciones de cuentas bot, trolls o no identificadas en redes sociales.Ayer se confirmó que pese a la polémica elrealizará la compra, aunque deberán optar por una oferta menor a la que se había presentado con mejores posibilidades en un principio. Esta nueva consideración se llevó adelante luego de que el principal oferente que iba importar los insumos desistió de hacerlo, alegando un tema económico.A pesar de las críticas macristas,La funcionaria deno sólo contó que CABA también compró artefactos similares, sino que también coincidió con la postura de su par de Salud nacional,, y lamentó que se haya generado "una discusión muy superficial sobre un tema muy importante como la Educación Sexual Integral"., dijo la funcionaria porteña.Entrevista por radio La Red, Acuña reveló que el gobierno porteño también había comprado este tipo de materiales para las clases de ESI., dijo Acuña.También en el canal opositor A24 se discutió la compra de 10 mil penes de madera:, le dijo al comienzo Novaresio a Canosa en el pase entre sus programas.Frente a esta postura del conductor, Canosa salió al cruce e intentó cuestionar la compra de los penes de madera con argumentos que mezclaron economía con denuncias de corrupción que a la vez confesaban no tener argumentos y ostentación de conocimientos que no se tiene."Queremos educación sexual, no queremos penes de madera cuando falta un montón de plata y la estamos poniendo en cualquier lado.", le contestó Canosa.Frente a esa floja argumentación, Novaresio le hizo una pregunta a su interlocutora que dejó en claro que ésta no cuestiona la compra sino que rechaza con verguenza la ESI. "Con todo respeto, ¿te sentís a la altura de discutir cómo se da educación sexual? Yo no", le dijo.Frente a esta pregunta, Canosa pensó unos segundos y contestó: “Me siento a la altura, hay cosas que me gustaría hablar primero yo con mi hija que una ginecóloga".Novaresio terminó desestimando ese comentario de Canosa y marcó que no todas las niñas tienen la posibilidad de tener una madre que les expliquen educación sexual, por lo que la figura del Estado emerge en estas circunstancias para equiparar esa desigualdad,