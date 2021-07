Becas Progresar: cuánto se cobra en agosto, cómo inscribirse y cómo hacer la declaración jurada

Desde la(ANSES) se intenta contener la delicada situación socioeconómica que implica la pandemia delen tanto, a través de lasque administra elasisten a los sectores más vulnerables. El beneficio está destinado a estudiantes que buscan finalizar su educación secundaria o una carrera de formación profesional, como parte de uno de los planes sociales que ganaron terreno por parte de la agencia de gobierno liderada porBajo el objetivo deel Ministerio de Educación volvió a abrir la inscripción para las becas educativas, pero se advirtió que, ahora, aquellos beneficiarios que cobran las Becas Progresar desde el 2020 deberán completar un formulario, a modo de declaración jurada, enAl ingresar a la página oficial de Beca PROG.R.ES.AR. con usuario y contraseña, enpuede figurar: "Estimada/o estudiante, después de realizado el proceso de evaluación, te informamos que podrás continuar percibiendo la beca Progresar si confirmás, mediante una declaración jurada, que no dependes económicamente de tu madre y/o padre". Así, la declaración jurada se convierte en un nuevo requisito necesario para que se pueda aprobar la solicitud a las becas educativas. Esto se implementó debido a la alta cantidad de postulantes que hubo en 2021 y el objetivo es verificar si se cumplen todos los requisitos para obtener la ayuda económica.En bancos para consultar la sucursal deberás ingresar a la pagina web de ANSES y considerar las fechas de cobro del cronograma. En cajero automático si aun no cobras a través de un cajero automático deberás concurrir a la sucursal informada con turno, para la atención en la gestión comercial/individuos. En la sucursal podrán solicitar la gestión o habilitación de la tarjeta de débito para poder cobrar en cualquier cajero automático; algunos bancos entregan claves y código para la extracción por cajero automático sin tarjetaEn tanto en el Correo Argentino los beneficiarios pueden acercarse a cualquier sucursal cercana a partir de la fecha informada en el cronograma. Antes de ir, se recomienda consultar si no es fecha de pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para evitar demoras y aglomeraciones.Para tramitar la declaración jurada hay que ingresar a la Atención Virtual de ANSES con el número de CUIL y Clave de Seguridad Social. Seleccionar "Iniciar atención", seleccionar "Asesoramiento o consulta", verificar que los datos personales y seleccionar "Progresar: actualización de datos", adjuntar imágenes del frente y revés del DNI y detallar el motivo de la consulta. Ahí se puede escribir si dependen o no económicamente de los padres, si no superan los 3 salarios mínimos, entre otros datos que verifiquen la posibilidad de recibir la beca. Luego de esto queda solo aceptar los términos y condiciones y enviar.Cabe destacar que la Atención Virtual se encuentra disponible de lunes a viernes de 00 a 20. En tanto recibe hasta 60 mil trámites diarios, por lo que se recomienda hacerla durante la noche, ya que es el momento donde menos usuarios están utilizando la página.Entre aquellos y aquellas que pueden apelar a las becas se encuentran: Argentinos nativos; naturalizados o extranjeros, con residencia legal de dos años en el país y contar con DNI; alumnos regulares de una institución educativa; personas de entre 18 y 24 años cumplidos; se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijos menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales; sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadasEntrar a "Mi ANSeS" con los datos requeridos, hacer click en el formulario que corresponde para descargarlo, completar el campo dentro de dicho formulario con los datos de la institución educativa en la que se estudia y firmar, por último enviar el trámite finalizado.